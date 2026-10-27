Delhi Pollution: दिल्ली में ‘विंटर एक्शन प्लान’ के तहत बीएस-6 मानक से कमतर डीजल-पेट्रोल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक से नोएडा- ग्रेनो में मालभाड़ा और टैक्सी के किराए में बढ़ोत्तरी के आसार बन गए हैं। एक नवंबर से तीन महीनों के दौरान गौतमबुद्ध नगर समेत एनसीआर के शहरों में पंजीकृत बीएस- 3 या बीएस-4 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

ऐसे में दिल्ली हवाई अड्डे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगह टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी के संकेत अभी से संचालकों ने देने शुरू कर दिए हैं। गौतमबुद्ध नगर में बीएस-4 डीजल और बीएस-3 मानक के डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या करीब ढाई लाख से अधिक है। इन वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर रोक रहेगी।

वैकल्पिक व्यवस्था में खर्च और ज्यादा समय

हजारों की संख्या में निवासी रोजाना दिल्ली नौकरी, कारोबार या अन्य वजह से जाते हैं। यहां की औद्योगिक इकाईयों से भी सैकड़ों की संख्या में ट्रक दिल्ली माल लेकर जाते हैं। रोक की वजह से वैकल्पिक व्यवस्था खर्चीली और अधिक समय लेने वाली होगी।

फेज टू औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट का करोबार करने वाले लक्ष्मीशंकर तिवारी ने जनसत्ता को बताया कि भाड़ा ढोने वाले अधिकांश ट्रक डीजल बीएस-4 मानक के हैं। जबकि काफी बीएस-3 मानक वाले भी कंपनियों में लगे हैं। इनके दिल्ली प्रवेश पर रोक के चलते तुरंत बीएस-6 डीजल ट्रकों की व्यवस्था करना कारोबारियों के लिए संभव नहीं है।

20-25 फीसदी बढ़ेगा किराया

ऐसे में मांग के अनुरूप उपलब्धता कम होने से माल-भाड़ा किराया करीब 20-25 फीसद बढ़ेगा। जिन ट्रांसपोर्टरों के कंपनियों के साथ करार हैं, वह किराया तो नहीं बढ़ा सकेंगे, लेकिन ट्रक की उपलब्धता का समय जरूर बढ़ेगा। हालांकि वह अपने ज्यादातर ट्रकों को सीएनजी युक्त करा चुके हैं।

इसी तरह सेक्टर- 55 में टैक्सी संचालक विपिन ने बताया कि उनकी अधिकांश कारें सीएनजी या विद्युत चलित हैं। ऐसी टैक्सियों के दिल्ली प्रवेश में रोक नहीं हैं। साथ ही डीजल की इनोवा या महिंद्रा स्कार्पियो बीएस-6 मानक वाली नई गाड़ियां हैं। उनके भी प्रवेश पर रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि यहां अधिकांश टैक्सी सीएनजी चलती हैं।

BS-6 मानक की गाड़ियां अनिवार्य

15-20 फीसद ही टैक्सी बीएस-4 मानक की होंगी। उन्हीं पर रोक प्रभावी होगी। हालांकि तीन महीनों के दौरान दिल्ली जाने वाली टैक्सी का भाड़ा बढ़ना निश्चित बताया है। बीएस-6 डीजल इनोवा में लगी है प्रदूषणरोधी टंकी : बीएस यानी ‘भारत स्टेज’ नियम यह तय करते हैं कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां कितना धुआं छोड़ सकती हैं। ‘इंडिया 2000’ से शुरू यह मानक बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 होते हुए सबसे सख्त उत्सर्जन नियम बीए-6 तक पहुंच चुका है।

बीएस-6 मानक की डीजल इनोवा आदि गाड़ियों में वाहन निर्माताओं ने ‘आटोमोटिव यूरिया’ की अलग से टंकी होती है। जो सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) तकनीक के जरिए एग्जास्ट पाइप से निकलने वाली हानिकारक नाइट्रोजन आक्साइड गैस को हानिरति नाइट्रोजन और पानी की भाप में बदल देता है। नोएडा के टैक्सी संचालक ने बताया कि यह तरल पदार्थ के रूप में यह यूरिया 2260 रुपए का बीस लीटर वाहन कंपनी के शोरूम से मिलता है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ‘आखिरी चेतावनी’ मिली है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर नॉर्थ कैंपस में गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग और गालिब लॉन को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि अगर छात्र वहां से नहीं हटेंगे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…