गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर एक सफेद स्विफ्ट डिजायर रुकी। मास्क पहने तीन अधिकारी बाहर निकले। वहां एंट्री गेट पर एक नीला होर्डिंग लगा था, जिस पर हाथ से लिखा था- “काम बंद है।” टीम अंदर गई तो देखा कि कंस्ट्रक्शन के सामान को हरे जाल से ढका गया था, लेकिन सीमेंट के कुछ प्लास्टिक के बोरे खुले छोड़ दिए गए थे।

यह देखकर एमसीडी के एक अधिकारी ने वहां अपने परिवार के साथ रह रहे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, “यह खुला क्यों है?” गार्ड ने तुरंत उन बोरों को जाल से ढक दिया।

अब कोई मजदूर नहीं है- सिक्योरिटी गार्ड

उसने बताया कि 1 नवंबर से यहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। उसने कहा, “अब कोई मजदूर नहीं है, सब चले गए हैं। पता नहीं वे कब वापस आएंगे या मालिक उन्हें कब बुलाएगा।” ये अधिकारी एक संयुक्त टीम का हिस्सा थे, जिसे गांधी नगर और आसपास के इलाकों में निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया था। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया, “आज हमें लक्ष्मी नगर और गीता कॉलोनी के कुछ हिस्सों को कवर करना है।”

नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाने के इतिहास को देखते हुए, दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए सीएक्यूएम ने 5 नवंबर से पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, दिल्ली सरकार की विंटर एक्शन प्लान (जो 1 नवंबर से लागू हो गई है) के तहत, 31 जनवरी तक बाहरी निर्माण कार्यों और धूल उड़ाने वाले कामों पर रोक लगा दी है। हालांकि, जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है।

संयुक्त टीमों का किया गया गठन

जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए सरकार ने संयुक्त टीमें बनाई हैं। ये टीमें निर्माण और विध्वंस स्थलों का निरीक्षण करेंगी, मौके पर ही जुर्माना लगाएंगी और निर्माण कचरे को अवैध रूप से कहीं भी फेंकने पर नजर रखेंगी। दिल्ली भर में, वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने और निर्माण कार्यों पर लगी रोक का उल्लंघन करने जैसे मामलों में, पांच दिनों के भीतर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया।

केवल पूर्वी जिले में 5 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर लगी रोक के उल्लंघन के लिए 6 लाख रुपये के चालान काटे गए। इनमें पटपड़गंज की दो सरकारी कंस्ट्रक्शन साइटें भी शामिल थीं।

लक्ष्मी नगर साइट पर पहुंचने से पहले, टीम गीता कॉलोनी की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रुकी। यह मुख्य सड़क पर बनी तीन मंजिला कमर्शियल इमारत थी। वहां साइट पर ताला लगा मिला। टीम के एक सदस्य ने चेक किया कि साइट को ढकने के लिए एक ग्रीन नेट और कम से कम दस मीटर ऊंची स्टील शीट लगाए गए हैं या नहीं। एमसीडी अधिकारी ने कंस्ट्रक्शन वेस्ट की जांच के लिए परिसर के आसपास के इलाके का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।

टीम ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक कपड़ों की दुकान पर गई, जहां दुकानदार ने बताया कि पिछले दो दिनों से साइट पर कोई काम नहीं हुआ है। डीपीसीसी अधिकारी ने बताया कि टीम ने सरकारी ऐप के जरिए मिली शिकायतों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर जांच के लिए साइटें चुनीं। अधिकारी ने कहा, “आज हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर साइटें सौंपी गई थीं, क्योंकि पहले की तुलना में शिकायतों की संख्या कम हो गई है।”

इसके बाद अधिकारी लक्ष्मी नगर के ही ईस्ट एंड एन्क्लेव की एक गली में गए, जहां प्रतिबंध लागू होने से पहले एक घर में निर्माण कार्य चल रहा था। अब वहां काम बंद हो चुका था और पूरी जगह को नीली चादरों और ग्रीन नेट से ढक दिया गया था। इसके बाद टीम पास की ही एक और साइट पर गई। परिसर के अंदर मौजूद दो लोगों ने दरवाजा खोला। खाकी वर्दी में सिविल डिफेंस अधिकारी को देखकर, उनमें से एक ने कहा, “सर, काम बंद है, आप देख लीजिए, यहां कोई मजदूर नहीं है।” निर्माण सामग्री को परिसर के अंदर रखा गया था और उसे ढक दिया गया था।

ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइटें 500 वर्ग मीटर से छोटी- अधिकारी

एमसीडी अधिकारी ने कहा, “हम 30 अक्टूबर को इस साइट पर आए थे और ठेकेदार को 31 अक्टूबर से पहले काम रोकने का निर्देश दिया था। आज हम यह देखने आए हैं कि निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं।” अधिकारी ने आगे कहा, “इस इलाके में, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइटें 500 वर्ग मीटर से छोटी हैं। शुरुआत में, कई लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है। आप देख सकते हैं कि मजदूर चले गए हैं।”

एमसीडी अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के पहले तीन दिनों में उनकी टीम ने चार चालान काटे। इनमें से एक चालान 20000 रुपये का था, जो प्रीत विहार में एक परिसर के बाहर नाले में निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा डालने के लिए काटा गया था। अधिकारी ने कहा, “हमने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लकड़ी जलाने के लिए भी चालान काटा।” एमसीडी अधिकारी ने कहा, “हालांकि, कल से हमें नियमों का कोई उल्लंघन देखने को नहीं मिला है। लोग अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं।”

यह भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III लागू, 5वीं तक के सभी स्कूल बंद; इंटर-स्टेट डीजल बसों पर भी लगी रोक



दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट या CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में इसके अंतर्गत लगने वाली पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। दिवाली से पहले ही AQI 400 के करीब जा पहुंचा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…