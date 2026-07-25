सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद जितने भी भाषण कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मंच से दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस उन सभी की जांच करेगी। पुलिस की कोशिश यह पता लगाने की है कि क्या भाषण के जरिये प्रदर्शनकारियों को भड़काने की कोशिश की गई थी?

दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि प्रदर्शन में शामिल हुई मशहूर हस्तियों और नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों की भी जांच होगी।

पुलिस ने बताया है कि लगभग ढाई हजार लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा में शामिल पाए गए हैं और 100 से 200 प्रदर्शनकारियों पर भीड़ को उकसाने, पत्थरबाजी करने और उपद्रव में शामिल होने का शक है।

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दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि पुलिस के पास पांच टेराबाइट से भी ज्यादा का डेटा है और आने वाले दिनों में इसकी बारीकी से पड़ताल की जाएगी।

पुलिस ब्लूटूथ नेटवर्क पर काम करने वाले Bitchat ऐप पर की गई एन्क्रिप्टेड चैट, स्थानीय और कॉलेजों के व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, मोबाइल फोन डेटा और चेहरे की पहचान के रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, उसकी ओर से कई बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी सीजेपी ने संसद की ओर मार्च निकाला जबकि प्रदर्शनकारी इस बात को जानते थे कि मार्च की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान उन सभी मामलों की भी पड़ताल की जाएगी जिसमें आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है।

हिंसा के मामले में 15 एफआईआर दर्ज

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 20 जुलाई को निकाले गए सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

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