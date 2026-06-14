दिल्ली पुलिस अब हर सप्ताह अपने पुलिस थानों में सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिसिंग से संबंधित अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने दर्ज करवा सकेंगे। हाल ही में दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने इसके लिए निर्देश दिए थे।

ऐसे में निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस अगले सप्ताह से हर शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक पुलिस स्टेशन में थाना दिवस जनसुनवाई का आयोजन करेगी।

जनता की सुरक्षा और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए होगी आयोजित

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह पहल नागरिकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने, जनता तक पहुंच को बढ़ाने और पुलिस सेवाओं की सुलभता में सुधार करने और शिकायतों के जल्द निपटान करने के लिए यह आयोजन करेगी।

बड़े स्तर के अधिकारी करेंगे सुनवाई

पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने शनिवार को एक सर्कुलर में जनसुनवाई आयोजित करने और शिकायत निवारण की निगरानी के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तय की है। अधिकारियों ने बताया कि हर शनिवार को प्रत्येक पुलिस थाने में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत लोग पुलिस के कामकाज और जन सुरक्षा संबंधी शिकायतें, सुझाव, सहायता के अनुरोध और मुद्दे पेश कर सकेंगे।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एसीपी से लेकर स्पेशल पुलिस आयुक्त तक पर्यवेक्षक अधिकारी बारी-बारी से सुनवाई में शामिल होना होगा।

हर शिकायतकर्ता को होगा सुनना

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि जन सुनवाई में आने वाले हर एक शिकायतकर्ता को सुना जाना चाहिए, भले ही उनकी शिकायत पुलिस की आईसीएमएस पर पहले से रजिस्टर हो या नहीं। साथ ही सुनवाई के दौरान मिली शिकायतों को बाद में सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा।

जमीनी स्तर पर पुलिस थानों को जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का अलग रिकार्ड रखने का निर्देश दिया गया है। जांच, वेरिफिकेशन या कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों को तत्काल सौंपा जाना होगा और एक समय अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए, जबकि लंबित शिकायतों की समय-समय पर संबंधित एसीपी और पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) की ओर से समीक्षा की जाएगी।

एसएचओ करेंगे बैठने की व्यवस्था

शिकायतकर्ताओं के लिए एसएचओ को उनके उचित बैठने की व्यवस्था, हेल्प डेस्क और जन-अनुकूल वातावरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायतों के निपटान पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी डीसीपी, एसीपी और एसएचओ को सौंपी गई है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले को थाना दिवस जनसुनवाई के संचालन पर एक रिपोर्ट पेश करने होगी, जिसमें प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या के साथ अहम मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा।

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