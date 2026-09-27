आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार रात को पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह उर्फ प्रवेश वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

आप कार्यकर्ता प्रवेश साहिब सिंह के खिलाफ कथित तौर पर थप्पड़ मारने की घटना को लेकर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन की अगुवाई सौरभ भारद्वाज कर रहे थे।

पुलिस ने सौरभ भारद्वाज को हिरासत लिया

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने आप दिल्ली के प्रमुख सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस ने AAP विधायक कुलदीप कुमार और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया।

#WATCH | Delhi Police detain AAP Delhi President Saurabh Bhardwaj and other party workers protesting against the Delhi government and Delhi Minister Parvesh Verma for slapping a local youth during a road inspection in Tilak Nagar.



(Source: AAP) pic.twitter.com/KYiSmrSR1X — ANI (@ANI) September 27, 2026

एक AAP कार्यकर्ता ने कहा, “जब तक प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, हम यहां से नहीं हटेंगे। प्रवेश वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए।”

गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी- सौरभ

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, “हम DCP ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। जब सब कुछ SHO के सामने हुआ और सब कुछ वीडियो में है, तो FIR क्यों दर्ज नहीं की गई? यह पुलिस की मिलीभगत है। ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

इधर स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के साथ AAP के कई कार्यकर्ताओं ने PWD मंत्री के इस्तीफे और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए नारे लगाए।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लिया गया

पुलिस के एक सूत्र ने बताया, “कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन ले जाया गया।”

कैसे शुरु हुआ विवाद?

यह राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब प्रवेश वर्मा ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा इसका एक वीडियो भी सामने आया हैं, वह व्यक्ति तिलक नगर में सड़क के निरीक्षण का वीडियो बना रहा था। हालांकि प्रवेश वर्मा ने मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि वह उनके परिवार के बारे में अपशब्द बोल रहा था, इसलिए आवेश में मैंने वह किया जो कोई भी व्यक्ति करता।

वीडियो को विधायक जरनैल सिंह ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मंत्री प्रवेश वर्मा इलाके में नई बनी सड़क का निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच विधायक जरनैल सिंह ने काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए और बन रही नई सड़क की सतह के कुछ डामर को हाथ से उखाड़ दिया। इसके बाद, पास खड़े और घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे एक व्यक्ति को मंत्री ने कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया।

इस मामले पर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने टिप्पणियां की हैं।

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दिल्ली के तिलकनगर में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को चाटा मार दिया, इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब इस घटनाक्रम को लेक प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि वीडियो के पीछे की सच्चाई जनता को जाननी चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें