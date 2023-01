Republic Day: दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल, आज कई रास्ते बंद, इन मार्गों से करें परहेज, देखिए पूरी लिस्ट

Delhi Traffic Police: दिल्ली पुलिस ने परेड के सुचारू संचालन के लिए कुछ रास्तों पर यातायात प्रतिबंधित किया है, ऐसे में लोगों को कुछ रास्तों से बचने की सलाह दी गई है।

Republic Day Parade: आज होगी फुल ड्रेस रिहर्सल (एएनआई फोटो)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram