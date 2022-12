UPSC Aspirant Protest: यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए Extra Attempt की मांग के लिए आंदोलन, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने छोड़ा

UPSC Student Protest: मंगलवार की शाम को लगभग 7:00 बजे 60-70 यूपीएससी कैंडिडेट्स के एक ग्रुप ने सिविल सेवा परीक्षा में अधिक प्रयासों के अनुदान के लिए सरकार के खिलाफ राजेंद्र नगर में पोस्टर और बैनर के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया।

UPSC Protest Student Release: दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शकारी छात्रों को छोड़ा (Photo- ANI)

