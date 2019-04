दिल्लीः पुलिस ने 6 व्यक्तियों के पास से जब्त किए 70 लाख कैश रुपए

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के केशवपुरम क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस की एक जांच चौकी पर जांच के दौरान छह व्यक्तियों से कुल 70 लाख रुपये जब्त किये गए।पुलिस ने बताया कि शाम करीब पांच बजे प्रेमबाड़ी पुल अंडरपास के निकट एक जांच चौकी के पास वाहनों की जांच के दौरान यह राशि जब्त की गई। पुलिस उपायुक्त (उत्तरपश्चिम) विजयंत आर्य के मुताबिक कि छह व्यक्तियों को अपने अपने वाहनों में नकदी रखने के लिए पकड़ा गया, जिसमें कार और दोपहिया शामिल हैं।

इन व्यक्तियों के पास कुल मिलाकर 70 लाख रुपये की राशि जब्त की गई है। अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जब्ती के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर जांच की जा रही है कि ये व्यक्ति नकदी क्यों लेकर जा रहे थे और वे ये राशि कहां ले जा रहे थे।

#SpotVisuals: Income Tax Department officials are questioning 4 persons in Delhi, who were carrying Rs. 64 lakhs cash. This information was passed on to the Income Tax Department by the SHO Keshav Puram. Investigation is on. pic.twitter.com/jlgIRKGgv7

— ANI (@ANI) April 1, 2019