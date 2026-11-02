दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर 1 के बाहर सोमवार सुबह तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। यहां करीब 80 पुलिसकर्मी फुटपाथ पर खड़े होकर दो पुलिस अधिकारियों के तबादले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिसकर्मियों के इकट्ठा होने के तुरंत बाद डीसीपी (नई दिल्ली) सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मनस्वी वशिष्ठ से बात करते और उन्हें प्रदर्शन न करने के लिए समझाते हुए देखा गया। शर्मा ने एसीपी और अन्य पुलिसकर्मियों से कहा कि वे अपेक्षित अनुशासन बनाए रखें और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें प्रदर्शनकारियों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों से अपने साथ पुलिस मुख्यालय के अंदर चलने का भी आग्रह किया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कमिश्नर उनके साथ संपर्क सभा करें। पुलिस मुख्यालय से कोई भी वरिष्ठ अधिकारी बाहर नहीं आया, न तो भीड़ को संबोधित करने के लिए और न ही पुलिसकर्मियों की चिंताओं का जवाब देने के लिए।

विरोध के पीछे की वजह

गांधी नगर सब-डिवीजन में तैनात एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया था। यह कार्रवाई 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना के बाद की गई, जिसमें एक वकील के सिर पर हाथापाई के दौरान गंभीर चोट लग गई थी।

इस घटना के बाद जिला अदालत के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तबादले के आदेश जारी होने के बाद, 28 अक्टूबर को वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। हालांकि, इन तबादलों से दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों में असंतोष फैल गया। वे पुलिस कमिश्नर से मिलकर इन दो अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करना चाहते थे।

दिल्ली पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजे गए थे

दिल्ली पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजे गए थे। इनमें पुलिसकर्मियों से सोमवार सुबह मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। इसका मकसद तबादले का सामना करने वाले अधिकारियों के प्रति समर्थन जताना और उन्हें उनकी पुरानी पोस्टिंग पर वापस लाने की मांग करना था।

सभी जिलों के डीसीपी और यूनिट प्रमुखों से कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस मुख्यालय न पहुंचें। ये घटनाक्रम मंगलवार, 3 नवंबर को दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के एक संवाद कार्यक्रम से पहले सामने आए हैं।

यह भी पढ़ें: ACP और SHO के ट्रांसफर के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस के जवान, हरकत में आया मुख्यालय, DCPs को स्टाफ संभालने के आदेश



जिला अदालत के वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों (जिनमें एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी शामिल हैं) का तबादला कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि इसके विरोध में दिल्ली पुलिस के जवान सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…