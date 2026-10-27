दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ हुई 6500 रुपये की ठगी को सुलझाते हुए पुलिस ने 30 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड गौरव पांडे है जो BBA डिग्री धारक है। गौरव के अलावा पुलिस ने इस मामले में आदित्य मिश्रा, आयुष वर्मा, अभिषेक पाल, हिमांशु राणा, राहुल कुमार और उदित प्रताप सिंह भदौरिया को अरेस्ट किया है।

डीयू के रामजस कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट फातिमा के साथ इसी साल जून में ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त 6500 रुपये का फ्रॉड हुआ था। फातिमा ने इसकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस इस केस की तहकीकात करते हुए ही 30 करोड़ रुपये का साइबर क्राइम कर चुके नेटवर्क तक पहुंच गई।

ग्रेटर नोएडा की कंपनी के अकाउंट में मिला पैसा

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस जांच में ग्रेटर नोएडा स्थित किजेनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी सामने आई जिसके जरिए साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। यह कंपनी आदित्य मिश्रा और उदित प्रताप सिंह भदौरिया के नाम थी। पुलिस को धोखाधड़ी की रकम केनरा बैंक अकाउंट में मिली। यह राशि पाइन लैब्स मर्चेंट के जरिए इस अकाउंट में पहुंची थी।

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी हैं पढ़े-लिखे

पुलिस को हैरानी इस बात की हुई है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पढ़े-लिखे हैं। उदित भदौरिया, आदित्य मिश्रा, आयुष वर्मा, अभिषेक पाल, हिमांशु राणा, राहुल कुमार और गौरव पांडे को गिरफ्तार किया। गौरव पांडे के पास बीबीए की डिग्री है। पुलिस को संदेह है कि वह इस नेटवर्क को चलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। गौरव को ही इस केस का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है।