Delhi Police: 42 दिनों में खोजे 21 बच्चे, ‘आउट ऑफ वे’ जाकर भी की गरीबों की मदद, सभी कर रहे दिल्ली की इस पुलिसकर्मी की तारीफ

Delhi Police: सीमा (Seema) ने अपने इस अभियान में कई बार ‘आउट ऑफ वे’ जाकर भी काम किया।

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल सीमा। (फोटो सोर्स: File/ANI)

