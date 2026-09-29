दिल्ली के तिलक नगर में सड़क विवाद से शुरू हुआ मामला अब मारपीट की एफआईआर तक पहुंच गया है। तिलक नगर हंगामे को लेकर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

दिल्ली पुलिस ने अपने ही हेड कांस्टेबल पर हमले के आरोप में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह समेत कई AAP कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही साहिब सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है।

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सौरभ भारद्वाज, जरनैल सिंह और AAP कार्यकर्ताओं पर दर्द हुआ FIR

एएनआई के मुताबित, मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक हेड कांस्टेबल पर हमले के मामले में FIR दर्ज की गई है। FIR में सौरभ भारद्वाज, जरनैल सिंह और AAP कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं इसके अलावा साहिब सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है।

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दरअसल, अरविंद केजरीवाल कल तिलक नगर गए थे। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सादे कपड़ों में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। AAP समर्थकों की भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। इसके बाद हेड कांस्टेबल का मेडिकल टेस्ट कराया गया। सरकारी कर्मचारी को उसके काम में बाधा डालने और उस पर हमला करने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”

आरोप है कि आप समर्थकों की भीड़ ने हेड कांस्टेबल को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद घायल हेड कांस्टेबल का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया।

पुलिस ने इस मामले में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और उस पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें कि इससे पहले सड़क की गुणवत्ता को लेकर PWD मंत्री प्रवेश वर्मा और AAP विधायक के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से लगातार एफआईआर और शिकायतों का दौर जारी है।

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तमिलनाडु पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल एम. वेलमुरुगन को कोयंबटूर में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार कार की छत से 40 किलोमीटर तक लटके हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…