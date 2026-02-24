पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली की सरकार ने गुड न्यूज दी है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब दिल्ली पुलिस में आरक्षी के पद में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली पुलिस नियुक्ति व भर्ती नियम 1980 के नियम-9 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

इस नए नियम के तहत पूर्व अग्निवीरों को आयु में तीन वर्ष तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। पहले सत्र के अग्निवीरों को आयु में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जिसमें प्रथम वर्ष के अग्निवीरों को अब पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस में 18 से वर्ष है आरक्षी की आयु सीमा

वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पुरुष आरक्षी के कुल 42,451 स्वीकृत पद हैं। आरक्षी की नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया से की जाती है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय है। इस नई नीति के तहत, बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर, दिल्ली पुलिस में आरक्षी के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे।

मालूम हो कि अग्निवीर योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में भारतीय युवाओं की सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए की गई थी। नए नियम के जरिए सेना में चार वर्ष की सेवा देने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए कानून-व्यवस्था के क्षेत्रों में रोजगार का अवसर सुनिश्चित करना है। पूर्व अग्निवीरों के पूर्व प्रशिक्षण और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उन्हें समाज की सेवा करने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा।

भारतीय सेना में लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी है जिसे पूरा करने के लिए अग्निवीरों की भर्ती बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सरकार अग्निवीरों के लिए रिक्तियों को मौजूदा 45,000-50,000 से बढ़ाकर प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक करने पर विचार कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।