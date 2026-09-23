दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने राजधानी के सभी डार्क स्पॉट वाले इलाकों की पहचान करने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCPs) को दिया है। साथ ही उन डार्क स्पॉट वाले इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच का निर्देश भी दिया गया है।

पुलिस कमिश्नर की ओर से यह कदम दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित आस्था कुंज पार्क में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई कथित गैंगरेप की घटना के बाद उठाया गया है।

15 जिलों के DCP को मिला निर्देश

दिल्ली पुलिस इस घटना के बाद अब कम रोशनी वाले पार्क, खराब CCTV कैमरे और टूटी दीवारों पर नजर रख रही है। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 15 जिलों के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCPs) को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि अपने-अपने इलाकों में सभी डार्क स्पॉट और खराब स्ट्रीट लाइट समेत ऐसी सुरक्षा कमियों की पहचान करें और उन्हें संबंधित सिविक एजेंसियों के सामने उठाएं।

पेट्रोलिंग को लेकर पुलिस सख्त

कालकाजी गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में सभी जिलों के स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और DCP के साथ एक अहम मीटिंग बुलाई गई जिसमें अनुराग कुमार ने अधिकारियों से सतर्कता बनाए रखने और और ऐसे इलाकों में पेट्रोलिंग जारी रखने को कहा है जहां कम रोशनी है। पुलिस की ओर से ऐसे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कालकाजी के जिस पार्क में गैंगरेप की घटना हुई है वहां पर रोशनी कम थी और कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था। पुलिस के आला अधिकारियों ने मंगलवार को क्राइम सीन का दौरा किया था।

‘CCTV और अन्य सिक्योरिटी गैजेट्स की हो रेगुलर जांच’

कालकाजी की घटना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी ऐसी लापरवाही को लेकर काफी सख्त हैं जो आस्था कुंज पार्क में नजर आई। इस मीटिंग में कहा गया है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगाए गए खराब CCTV कैमरों और दूसरे सिक्योरिटी गैजेट्स की रेगुलर जांच होनी चाहिए। साथ ही जब भी ग्राउंड स्टाफ को पार्क, बस स्टैंड, सड़कों और अलग-अलग जगहों से कोई कमी नजर आए तो अफसरों को उसकी लिस्ट बनाकर संबंधित सिविक एजेंसियों को देनी है।