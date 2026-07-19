दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभालने के एक दिन बाद अनुराग कुमार ने स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली मीटिंग में एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब फोर्स में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

अनुराग कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि 2005 तक, जब उन्होंने पिछली बार दिल्ली पुलिस में काम किया था, तब फोर्स काफी हद तक भ्रष्टाचार-मुक्त थी। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उस समय पुलिस बल आज की तुलना में कहीं ज्यादा पेशेवर था और दिल्ली पुलिस की छवि सुधारने और पेशेवर रवैया बहाल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

सीबीआई ने दो इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सीबीआई ने दो इंस्पेक्टरों को अलग-अलग भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। एक हेड कांस्टेबल रैंक का अधिकारी कथित तौर पर एक गिरोह का हिस्सा होने के नाते इसमें शामिल पाया गया है।

शनिवार को राजधानी में पुलिस हेडक्वार्टर में दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई यह मीटिंग लगभग 40 मिनट तक चली। मीटिंग के दौरान, कुमार ने भ्रष्टाचार से निपटने और जबरन वसूली पर रोक लगाने, पुलिसिंग को बेहतर बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए।

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने दी चेतावनी

एक सूत्र के अनुसार, अनुराग कुमार ने फोर्स में ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तर और पुलिस मुख्यालय, दोनों ही जगहों पर इस प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने से पहले अनुराग कुमार ने 2005 में दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ) के तौर पर काम किया था। वे दिल्ली में मुख्यालय में तैनात थे और मौजूदा पोस्टिंग से पहले जम्मू-कश्मीर का काम देखते थे।

सूत्रो ने बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपनी पहली मीटिंग में कुमार ने अपने मातहतों और जिला पुलिस प्रमुखों को जो निर्देश दिए, वे साफ, सटीक और सीधे थे। उन्होंने अधिकारियों को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

गृह मंत्रालय ने सतीश गोलचा को पद से हटाया

एक अचानक लिए गए फैसले में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया और उनकी जगह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार को नियुक्त किया।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस से जुड़े भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध-प्रदर्शन को संभालने के तरीके से नाखुश थी। सरकार का मानना ​​था कि इस प्रदर्शन को और बेहतर और पेशेवर तरीके से संभाला जा सकता था। शनिवार को प्रदर्शन स्थल से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा शुक्रवार सुबह करीब 10.40 बजे, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिज इलाके में ‘वन महोत्सव’ के तहत पेड़ लगाने के कार्यक्रम में शामिल थे। यह एक आम जनकार्यक्रम था। यह दिल्ली पुलिस कमिश्नर की दिनचर्या का हिस्सा होता है। इस नियमित कार्यक्रम के दौरान, राजधानी में अचानक एक बड़ा बदलाव हुआ। जब पौधे लगाए जा रहे थे और उनमें पानी दिया जा रहा था, तभी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त करने का सरकारी आदेश जारी हो गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…