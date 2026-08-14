दिल्ली पुलिस ने बड़े अंतरराष्ट्रीय नेपाल-भारत ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह सिंडिकेट नेपाल के रास्ते भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। यह भारत और नेपाल में फैला हुआ था। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लगभग 100 करोड़ की चरस बरामद की है। मामले में दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमार ने बताया कि दक्षिण जिला पुलिस ने इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है, मामले में पुलिस ने चार आरोपी नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमार के मुताबिक, दक्षिण जिला पुलिस ने जिस अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट भारत और नेपाल में सक्रिय था। आरोपी नेपाल के रास्ते भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। चार आरोपियों से पूछताच कर आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। इस खबर की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, यह पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

विजय कुमार ने आगे कहा कि आरोपियों के पास से अब तक 106 किलो उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की गई है। जिसकी कीमत बाजार में लगभग 100 करोड़ बताई जा रही है। इतनी बड़ी खेप जब्त करने को लेकर पुलिस को शक है कि ह गिरोह लंबे समय से इस धंधे में लगा हुआ था।

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कैसे हुआ खुलासा?

आयुक्त के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते ड्रग्स की एक बड़ी खेप दिल्ली पहुंचने वाली है। इसके बाद साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने कई दिनों तक निगरानी रखी और फिर जाल बिछाकर चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पता चला कि यह सिंडिकेट नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से चरस मंगाकर दिल्ली और ऐसे की कई अन्य राज्यों में सप्लाई करता था।

चरस की कीमत 100 करोड़

पुलिस का कहना है कि बरामद की गई चरस लगभग 106 किलो है जो अब तक की बड़ी जब्तियों में से एक माना जा रहा है। पुलिस ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। विजय कुमार ने यह भी कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि यह ड्रग्स किन-किन राज्यों में भेजने की योजना थी।

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मालमे में दिल्ली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार से होने वाली तस्करी पर रोक लगाने के लिए नेपाल पुलिस को भी जानकारी दी जाएगी। ड्रग्स के खिलाफ इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाई जा रहे अभियान की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, मामले में आगे की जांच जारी है।

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