दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट को हटाया जाए। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान इस तरह की कई पोस्ट सोशल मीडिया पर की गई थी।

दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने बताया कि सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का काम लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि इस बारे में तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया गया है और उनसे कहा गया है कि प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक भाषा और अपमानजनक टिप्पणियों वाले कॉन्टेंट को हटाया जाए।

दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की गई इस तरह के कॉन्टेंट की लगातार पहचान कर रही है।

450 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान

दिल्ली पुलिस ने लगभग 450 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स से डीपफेक और एआई जेनरेटेड कॉन्टेंट शेयर किया गया। पुलिस की ओर से बताया गया है कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश भी की गई है।

दिल्ली में 36 दिन तक सीजेपी का प्रदर्शन चला और इसमें धर्मेंद्र प्रधान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग की गई थी। प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया।

सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी जिसमें प्रदर्शनकारियों के साथ ही कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब तक 15 एफआईआर दर्ज की हैं।

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को जांच में पता चला है कि कनॉट प्लेस में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक जवान ने पैलेट गन से सात गोलियां चलाई थीं। जवान ने यह गोलियां कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान चलाई थीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।