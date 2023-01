Delhi ASI Murder CCTV Footage: बीच सड़क एएसआई पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला, सीसीटीवी फुटेज में दिखा अपराधी का खौफनाक रूप

Delhi ASI Murder CCTV Footage: सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) शंभू दयाल (57 वर्ष) की इलाज के दौरान मौत हो गयी है।

शंभू दयाल (57 वर्ष) (फोटो सोर्स : दिल्ली पुलिस)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram