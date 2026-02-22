Delhi News: वैलेंटाइन वीक के दौरान क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट से ऑर्डर किए गए चॉकलेट ने दिल्ली पुलिस को दो संदिग्ध मोबाइल फोन स्नैचर और फोन को ठिकाने लगाने वाले एक बिचौलिए को गिरफ्तार करने में मदद की। इस संबंझ में पुलिस ने शनिवार को जानकारी दी।

यह मामला 9 फरवरी को सामने आया, जब एक आदमी ने DBG रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी का iPhone 14 Pro स्कूटर पर सवार दो अनजान लोगों ने द एमरिलिस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर छीन लिया। यह घटना तब हुई जब वह कैब बुक कर रही थी।

पुलिस को मिला संदिग्ध का कॉन्टैक्ट नंबर

केस दर्ज होने के बाद, पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज को एनालाइज किया और संदिग्धों की लोकेशन वजीराबाद में ट्रैक की। एक मुखबिर की मदद से, पुलिस को एक मोबाइल फोन नंबर भी मिला जो कथित तौर पर एक संदिग्ध से जुड़ा था।

9 फरवरी को, जिसे वैलेंटाइन वीक (7 से 14 फरवरी) में चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है, पुलिस ने कहा कि उन्होंने संदिग्धों में से एक के लिए ब्लिंकिट के जरिए चॉकलेट का ऑर्डर दिया था। डिलीवरी पार्टनर का चुपके से पीछा किया गया, जिससे पुलिस टीम वजीराबाद में संदिग्ध की लोकेशन पर पहुंच गई।

तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

संदिग्ध, मोहम्मद नमीर उर्फ ​​नमीरुद्दीन (25) को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बयान और टेक्निकल सबूतों के आधार पर, एक अन्य आरोपी मोहम्मद फैजान (25) को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने कहा कि 17 फरवरी को, मोहम्मद समीर (27), जो कथित तौर पर एक बिचौलिया है और छीने गए मोबाइल फोन की बिक्री में मदद करता था, को बुराड़ी से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पहले सदर बाजार से एक होंडा एक्टिवा स्कूटर चुराया और इसका इस्तेमाल कई स्नैचिंग करने के लिए किया, जिसमें वे काफी सुनसान जगहों पर पैदल चलने वालों को निशाना बनाते थे। चोरी किए गए फोन कथित तौर पर समीर नाम के एक व्यक्ति को सौंप दिए गए, जिसने उन्हें बेचने में मदद की। जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने एक iPhone 14 Pro, एक वीवो मोबाइल फोन और स्कूटर बरामद किया है।

पुलिस ने आगे कहा कि आरोपियों के बीच WhatsApp चैट में चोरी किए गए फोन की बिक्री के टेक्स्ट, छीने गए डिवाइस की तस्वीरें और एक कथित रिसीवर, मोहम्मद जहांगीर के साथ कॉल रिकॉर्डिंग शामिल थीं, जिसे अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है।