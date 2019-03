दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार (15 मार्च) को हेरोइन तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने हेरोइन तस्करों से 332 करोड़ रुपये की कीमत की हेरोइन जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने मादक पदार्थ आपूर्ति करने वाले चार गिरोहों का भंडाफोड़ कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने 54 वर्षीय एक महिला समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तस्करों के साथ अन्य कितने गिरोह जुड़े हुए हैं। पुलिस इस भांडाफोड़ को अपनी अब तक सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बता रही है।

Delhi: Southern and Northern range of Special Cell, Delhi Police recovered 83 kg heroin worth Rs 332 crore in the international market & arrested 10 people, today. pic.twitter.com/X0Bs2ooGuJ

