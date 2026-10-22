दिल्ली पुलिस ने नार्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा के रहने वाले एक युवक के साथ बदसलूकी की थी, साथ ही उसका नस्लीय टिप्पणी करते हुए युवक का मजाक बनाया था। मामले में अब दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आमिर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने भी इसका वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया था।

दिल्ली पुलिस ने मामला तूल पकड़ने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ सदर बाजार पुलिस थाने में BNS की धारा 192, 196, 352 और 353 के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा कि यह वीडियो सितंबर का है और बीते दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

त्रिपुरा पुलिस ने भी दर्ज किया है मामला

इधर इन्फ्लुएंसर के खिलाफ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी मामला दर्ज किया गया है। कथित नस्लीय टिप्पणी के मामले में त्रिपुरा के DGP जीएस राव ने कहा, “कल शाम के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमारे नजरों में आया, जिस पर हमने एक एफआईआर दर्ज की है। साथ ही मैंने खुद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। त्रिपुरा पुलिस की एक टीम दिल्ली जा रही है। पीड़ित और आरोपी की पहचान कर ली गई है। इस मामले में शामिल व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

किरेन रिजीजू ने की थी कार्रवाई की मांग

इस घटना का वीडियो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने भी शेयर किया और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, इस दुष्ट व्यक्ति को सजा मिलेगी। आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में देरी जरूर हुई, लेकिन दिल्ली और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएगी। समाज में इस तरह के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करने वाले लोग भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार है।

This evil man will be punished. There was delay in lodging the official complaint but Delhi Police and Tripura Police will teach him a hard lesson. People who tolerate such wicked behavior in the society are also responsible for the spread of hatred. pic.twitter.com/EnmaPFCE3x — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2026

त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली ने दर्ज कराई थी औपचारिक शिकायत

इससे पहले आज दिन में घटना को लेकर ‘त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली’ के बीर सिराज देबबर्मा ने दिल्ली पुलिस की शाखा स्प्यूनर में जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। बीर सिराज देबबर्मा ने कहा, 19 सितंबर का यह मामला है, लेकिन वीडियो कल शाम को फिर सामने आया और तेजी से वायरल हो गया। वीडियो से हमें पता चला कि पीड़ित भी त्रिपुरा का रहने वाला है, कल हम इस मामले पर चर्चा करने के लिए SPUNER कार्यालय (जो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की एक विशेष इकाई है)

उन्होंने आगे कहा, करीब दो घंटे की बातचीत के बाद हमें पता चला कि हम सीधे तौर पर के दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि हमें घटना की जगह या पीड़ित की डिटेल नहीं पता। इसके बाग हमने ‘स्प्यूनर’ के डीसीपी की मदद से एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने IFSO के पास मामला दर्ज करने की सलाह दी।

आगे कहा, त्रिपुरा के डीजीपी ने भी कॉल करके कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देख रहे हैं। अब राज्य सरकार भी इसमें शामिल हो गई है और पुलिस ने पीड़ित की जानकारी और घटना की जगह का पता लगा लिया है।”

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर उनके प्रदर्शन को लेकर दर्ज केस के सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए राजौरी गार्डन ऑफिस बुलाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें