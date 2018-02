दिल्ली: लड़की के पास बैठ किया था हस्तमैथुन, पता बताने वाले को पुलिस देगी 25,000 रुपए का इनाम

चलती बस में बस के भीतर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बराबर में बैठकर हस्तमैथुन करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी का पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि जो भी इस आरोपी की जानकारी देगा उसे 25 हजार रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। पुलिस की ओर से जिस वॉन्टेड की तस्वीर को जारी करते हुए पोस्टर जारी किया है उसमें लिखा है- सर्वजन को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ना मालूम व्यक्ति मुकदमा नंबर 49/18, U/S- 354A/354/294 आईपीसी पीएस वसंत विहार में वांछित हैं। अगर किसी को भी इसके संबंध में कोई जानकारी मिले तो तुरंत अपने नजदीकी थाने में संपर्क करे। सूचना देने वाले को 25 हजार रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। बता दें कि छात्रा के साथ बस में अश्लील हरकत करने का यह मामला 7 फरवरी का है। छात्रा ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि वह कॉलेज से अपने घर जा रही थी, तभी वसंत विहार थाना इलाके के पास एक अधेड़ शख्स उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठा था। छात्रा के मुताबिक, वह शख्स थोड़ी देर बाद उसकी कमर छूने की कोशिश करने लगा और जब उसने मुड़ कर देखा तो वह हस्तमैथुन कर रहा था।

