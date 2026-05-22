दिल्ली के पीतमपुरा में अवैध मदरसे को लेकर शुक्रवार को हंगामा हुआ। यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मदरसे की दीवार को गिरा दिया। उनका आरोप था कि यहां पर अवैध ढंग से डीडीए की जमीन पर मदरसा बनाया जा रहा था।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व शकूर बस्ती से भाजपा विधायक करनैल सिंह ने किया। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर पीतमपुरा में माहौल काफी तनावपूर्ण रहा।

इस मामले में काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था कि जिस जमीन पर मदरसा बनाया जा रहा है, वह जमीन डीडीए की है। करनैल सिंह द्वारा अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने और दीवार को गिराने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

Delhi: BJP MLA Karnail Singh led a protest in Shakur Basti against alleged illegal construction on DDA land near APJ School. Heavy police deployment remained in place as protesters demolished parts of the disputed structure pic.twitter.com/yLiN385126 — IANS (@ians_india) May 22, 2026

करनैल सिंह ने कहा कि दिल्ली में अवैध मदरसों को नहीं चलने दिया जाएगा। करनैल सिंह और उनके समर्थकों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। करनैल सिंह दिल्ली में बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं।

विधायक करनैल सिंह ने कहा कि यहां पर अवैध ढांचा बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में गलत जानकारी दी गई। विधायक ने कहा कि वह दिल्ली के अंदर अवैध मदरसों को नहीं चलने देंगे और उनकी विधानसभा में इस तरह के अवैध ढांचों को नहीं बनने दिया जाएगा।

करनैल सिंह इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं। बीते साल उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को घर पर ही नमाज पढ़नी चाहिए।

बकरीद के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

बकरीद से पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और इसके तहत गश्त और वाहनों की जांच बढ़ा दी गई है। साथ ही कई जिलों में अमन समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम, सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण और समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश में 28 मई को ईद-उल-अजहा या बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा।

गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पर रोक

बकरीद (ईद-उल-अजहा) को लेकर दिल्ली सरकार ने कुर्बानी को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि धार्मिक परंपराओं का पालन कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए और किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।