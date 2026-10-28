दिल्ली के पीतमपुरा में बुकी साहिल जैन उर्फ ​​’गूगल’ के घर पर बाइक सवार शूटर ने छह राउंड लगातार फायरिंग की। गोलियां एक दीवार और वहां खड़ी एक कार पर लगीं, हमले में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं।

सोशल मीडिया पर सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दो शूटर बाइक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद वे घर और कार पर फायरिंग करते और फिर आखिर में बाइक पर सवार होकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस को इसमें रंगदारी (एक्सटॉर्शन) का मामला होने का शक है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग या कोई अन्य गैंग शामिल है या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में लॉरेंस बिश्नोई ने साहिल को धमकी दी थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है।

2021 में लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी धमकी

पीतमपुरा में साहिल ‘गूगल’ के घर पर फायरिंग की घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक आडियो वायरल हो रहा है। जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस ने बुकी साहिल जैन ​​’गूगल’ को धमकी दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में लॉरेंस बिश्नोई ने फोन कर साहिल को धमकी देते हुए कहा था कि ‘तुझे और तेरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा।

इसका ऑडियो काफी वायरल हुआ था। इससे पहले साहिल जैन पर अवैध कॉल सेंटर चलाने के कारोबार का आरोप लग चुका है। हालांकि इस समय हुई फायरिंग की घटना के पीछे की अभी वजह सामने नहीं आई है औऱ ना ही किसी गैंग ने अभी जिम्मेदारी ली है। पुलिस इस मामले को रंगदारी से भी जोड़कर देख रही है, देखना है कि जांच में आगे क्या जानकारी सामने आती है।