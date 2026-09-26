Delhi PG Survey: सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद पीजी संचालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए नया तरीका अपना लिया है। कई जगह भवनों मालिकों ने पीजी को किराये कमरे में बदल दिया है और मकानों के बाहर लगे ‘पीजी उपलब्ध हैं’ वाले बोर्ड और पोस्टर हटा दिए गए हैं। इनके स्थान पर ‘कमरा उपलब्ध है’ के पोस्टर और बोर्ड लगा दिए हैं।
लक्ष्मी नगर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र मोहित राणा ने बताया कि हादसे के बाद मकान मालिकों ने पीजी के बोर्ड हटा दिए हैं। हालांकि, अब उन्हीं जगहों पर किराए के कमरे उपलब्ध होने की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पड़ताल के दौरान न्यू अशोक नगर, शकरपुर स्कूल ब्लाक और मयूर विहार फेज-1 में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले।
आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं
यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कई भवनों में पर्याप्त जगह तक उपलब्ध नहीं है। अधिकतर पीजी बहुमंजिला इमारतों या मकानों में संचालित हो रहे हैं, जहां आने-जाने के लिए एक ही रास्ता है। कई जगह छोटे कमरों में दो-दो बिस्तर लगाकर छात्रों को ठहराया जा रहा है।
दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, सत्य निकेतन हादसे के बाद आवासीय भवनों में संचालित पीजी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक, 15 सितंबर तक 2,453 पीजी का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें करीब 55 हजार लोग रह रहे हैं। सर्वेक्षण के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन भवनों में सुरक्षा और अन्य निर्धारित मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के पास गुरु तेग बहादुर नगर, मुखर्जी नगर, परमानंद कालोनी, नेहरू विहार, पटेल चेस्ट के आसपास के इलाके और वजीराबाद में बड़े स्तर पर पीजी हैं।
वहीं, दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन, मुनरिका, मोती बाग, कालकाजी, चिराग दिल्ली, मालवीय नगर में पीजी संचालित हैं। वहीं, प्रतियोगी परीक्षा और सीए की तैयारी करने वाले छात्र लक्ष्मी नगर, स्कूल ब्लाक शकरपुर और करोल बाग, राजेंद्र नगर में पीजी में रहते हैं। वहीं, जेएनयू के पास कटवरिया सराय,जिया सराय और बेर सराय में भी छात्र पीजी में रहते हैं।
तंग कमरों में दो-दो बिस्तर, सीढ़ियां भी संकरी
लक्ष्मी नगर निवासी छात्र संजीव कुमार ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से इलाके में रह रहे हैं। वह दो बिस्तर वाले छोटे से पीजी में रहते हैं। उनके मुताबिक, कमरे में इतनी जगह नहीं है कि दो लोग आसानी से चल-फिर सकें। बिजली जाने पर कमरे में अंधेरा छा जाता है और शौचालय की नियमित सफाई भी नहीं होती।
संजीव के अनुसार, किसी हादसे की स्थिति में संकरी सीढ़ियों से इमारत में रहने वाले सभी लोगों का समय रहते सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद कई भवन मालिकों ने बाहर से पीजी के बोर्ड हटा दिए हैं, ताकि बाहर से यह पता न चले कि भवन में पीजी संचालित हो रहा है।
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दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पेइंग गेस्ट इमारत के ढहने के बाद 17 दिनों के दौरान दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे के अनुसार, MCD ने 543 संपत्तियों को ध्वस्त किया, 178 अन्य को सील किया और 354 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक