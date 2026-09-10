दिल्ली में पेइंग गेस्ट (PG) या प्राइवेट हॉस्टल की सुविधा देने वाली हर इमारत के लिए सख्त नियम लाने की तैयारी हो गई है। पीजी और प्राइवेट हॉस्टल को अब 90 दिनों के अंदर नगर निगम ज़ोनल अथॉरिटी से लाईसेंस, स्थानीय पुलिस से क्लियरेंस लेना होगा। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम व क्षेत्रीय प्रशासन से स्ट्रक्चरल और फायर सेफ़्टी (अग्नि सुरक्षा) का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना भी अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार ने ऐसी इमारतों को नियमित करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल में यह प्रस्ताव रखा है।

प्राइवेट हॉस्टलों और पीजी के लिए लाए जा रहे ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल में कहा गया है कि हर प्रतिष्ठान के पास एक यूनिट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसे एक सार्वजनिक पोर्टल पर लिस्ट किया जाएगा।

सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में सरकार

हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैम्पस के पास स्थित सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला पीजी की इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और उसमें इमारतों की सुरक्षा और पीजी नियमों की समीक्षा की गई।

हर साल देशभर से लाखों छात्र पढ़ाई और कोचिंग के लिए दिल्ली आते है। मुखर्जी नगर, राजेन्द्र नगर, लक्ष्मी नगर, मुनिरका, नॉर्थ और साउथ कैम्पस जैसे जगहों में अनुमानित 2 लाख से अधिक कमरे और प्राइवेट हॉस्टल के तरह किराये पर दिए जाते है। पर अब तक पुलिस, फायर ब्रिगेड या एमसीडी के पास इन इमारतों, इनके मकान मालिकों और रहने वालों किरायेदारों का कोई रिकार्ड नहीं होता है।

नए ड्राफ्ट बिल के अनुसार फॉर्मल और एकीकृत नियामक ढांचे के अभाव में मनमाना किराया वसूलने, बेकार व्यवस्था, और सेफ़्टी मानकों की अनदेखी और छात्रों की शिकायतों के निवारण में कमी जैसी स्थिती पैदा हुई है।

मंगलवार को ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि बिल पर काम जारी है और इसके नियम को अगले दो महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बता दें कि आशीष सूद, नियमन ड्राफ्ट बिल के लिए बनी समिति के अध्यक्ष भी है उन्होंने

ड्राफ्ट में सभी रजिस्टर्ड पीजी के विवरण के साथ एक अलग ऑनलाइन पोर्टल (govPG) का प्रस्ताव दिया है ताकि यह जानकारी और शिकायतों के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में काम कर सकें।

पोर्टल पर क्या-क्या देनी होगी जानकारी

इसके मुताबिक, हर पीजी को अपनी जानकारी और हर महीने अपडेट जैसे- कितने कमरे या बेड भरे हुए है, किराये में बदलाव, ऑडिट की तारीख पोर्टल पर दिखाने होंगे। इस पोर्टल के जरिए छात्र यहां गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज कर पाएंगे।

ड्राफ्ट में पोर्टल की प्रमुख सुविधाओं में PG की कॉन्टैक्ट डिटेल, PG के रजिस्ट्रेशन और प्रमाणपत्रों का सत्यापन, शिकायत दर्ज करने और शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा शामिल होंगी।

इसके अनुसार, यदि कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो पोर्टल, संबंधित जोन अथॉरिटी और संस्थान की आवास समिति को इसकी सूचना देगा।

हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पंजीकृत कोचिंग को संस्थागत आवास समिति (Institutional Accommodation Committee) बनानी पड़ेगी। इस समिति में दो फैकल्टी सदस्य, छात्र संघ के दो निर्वाचित प्रतिनिधि जिनमें एक महिला का होना जरूरी होगा। इसके अलावा NCC-NSS का एक प्रतिनिधि, वार्ड लेवल का एक नगरपालिका का एक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी शामिल होंगे।

ड्राफ्ट के अनुसार हर रजिस्टर्ड पीजी में सभी प्रवेश द्वारों और कॉमन एरिया में काम करने वाले CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य है। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कमसे कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी पड़ेगी और 15 या उससे अधिक छात्रों को रखने वाले पीजी में रात के समय में लाईसेन्सधारी सिक्यॉरिटी गार्ड की तैनाती भी जरूरी है।

इसके अलावा, हर पीजी को एक वार्डन भी नियुक्त करना होगा। वार्डन का निवास या कार्यालय पीजी से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। उसे एक अलग कॉन्टैक्ट नंबर पर हर समय उपलब्ध रहना होगा और किसी भी आपातकालीन कॉल के 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना भी पड़ेगा।

हादसा नहीं, हत्या है ये! दिल्ली में मौत के बाद ही क्यों जागता है सिस्टम?

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिरती है। मलबे के नीचे दब जाते हैं वे लोग जो इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने आए थे। कोई पढ़ने आया था, कोई नौकरी करने। किराया देकर रह रहे थे यानी उस इमारत के मालिक के लिए वे ग्राहक थे। लेकिन क्या उनके लिए वह इमारत सुरक्षित थी? पढ़ें पूरी खबर…

यह खबर जनसत्ता के लिए कल्याणी चौधरी ने लिखी है। वह जनसत्ता के साथ इंटर्न हैं।