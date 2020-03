दिल्ली पुलिस को इस गैंगस्टर की शिद्दत से तलाश थी। आखिर पुलिस की एक टीम ने मंगलवार ( 03 मार्च, 2020) को इस वांटेड क्रिमिनल को गुरुग्राम से पकड़ लिया। कुख्यात क्रिमिनल जीतेंद्र उर्फ गोगी के साथ पुलिस ने उसके 2 सहयोगियों कुलदीप मान और रोहित को भी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक गोगी दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई टॉप-10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी शामिल था।

‘Hindustan Times’ की रिपोर्ट के मुताबिक जीतेंद्र उर्फ गोगी नाम के इस मशहूर क्रिमिनल पर हरियाणा की मशहूर सिंगर हर्षिता दाहिया की हत्या का आरोप भी है। 22 साल की इस उभरती कलाकार को साल 2017 में पानीपत में गोलियों से भून दिया गया था। दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में इस गैंगस्टर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। दिल्ली पुलिस ने इसपर 4 लाख जबकि हरियाणा पुलिस ने इसपर ढाई लाख रुपए का इनाम रखा था।

गोगी को गिरफ्तार किये जाने के बाद उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस वक्त का है जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वीडियो में यह कुख्यात गैंगस्टर कहता है कि ‘मैं दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा हूं…हमें चारों तरफ से घेर लिया है…इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं।’

#JUSTIN: Jitender Gogi — one of Delhi’s most wanted gangsters along with his three associates have been arrested from Gurugram by the Counter Intelligence unit of @CellDelhi. A video also went viral where he is claiming that he is going surrender. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/nMH0GtGXsV

