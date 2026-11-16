दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती के बच्चों पर दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण का बुरा असर हो रहा है, यहां रहने वाले छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। शनिवार (14 नवंबर) को दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे, 22 साल की फरज़ाना बस्ती के पास एक छोटे से मैदान में लाल कुर्सी पर बैठी हुईं थी। फरजाना की गोद में हल्की धूप पड़ रही थी, और उनकी गोद में नौ महीने का इब्राहिम लेटा हुआ था। फरजाना के चारों ओर रस्सियों पर गीले कपड़े सूख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खुले नाले के पास बच्चे खेल रहे थे।

अपनी हथेली पर तेल मलते हुए 22 साल की फरज़ाना ने कहा, “इब्राहिम रात को सो नहीं पाता है, वह खांसता है और उसके खांसने की आवाज खोखली होती है। वह एक महीने पहले ठीक था फिर उसे बुखार और फ्लू हो गया।”

वह आगे कहती हैं, “वह लगातार खांसता रहता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी छाती खाली है। दिवाली की रात वह एक मिनट भी सो नहीं सका। अगले दिन जब मैं उसे डॉ. सलीम के पास ले गई तो उन्होंने उसे दवाइयां दीं और कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए नेबुलाइज़र की जरूरत होगी। मैं इसे घर पर नहीं दे सकती, इसलिए मैं हर दिन उनके क्लिनिक जाती हूं।”

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निज़ामुद्दीन बस्ती के डॉक्टरों ने कहा कि वे दिल्ली की हवा “बहुत खराब” होने के कारण बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस घनी बस्ती में लगभग 25,000 लोग भीड़-भाड़ वाले घरों में रहते हैं, बच्चों को खराब एयर क्वालिटी का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है।

फरजाना का घर पहली मंजिल पर है, उसने एक जंग लगी सीढ़ी की तरफ इशारा किया जो मुश्किल से एक फुट चौड़ी, सीधे सड़क से जुड़ी हुई थी वह चमकीली हरी ईंटों के एक कमरे तक जाती है। ऊपर प्लास्टिक के पोस्टर और एक एस्बेस्टस शीट लगी है और कुछ लकड़ियों और रॉड से छत बनी है। वह बताता है, “मैं अपने घर में मुश्किल से खड़ी हो पाती हूं लेकिन यह मेरे और अम्मा के लिए काफी है।”

फरजाना का पति सूरत में एक कपड़े की दुकान में काम करता है और वह अपनी सास के साथ रहती है। वह कहती हैं कि यहां पानी का कनेक्शन नहीं है और टॉयलेट के लिए हम पास के पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं। वह बताती हैं कि शादी से पहले वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और हर महीने 5,000 रुपये कमाती थी।

बच्चों में बढ़ रहा खांसी-जुकाम

यहां गालिब लेन से गुजरते हुए आप ताजे बन रहे कबाब और तंदूर के धुएं से घिर जाते हैं। बिरयानी और हलीम की खुशबू मथुरा रोड तक फैली हुई है और रेस्टोरेंट मालिक लगातार आवाज़ लगा रहे हैं: “आओ और खाने के लिए बैठो… बिरयानी 60 रुपये में… निहारी ताजी बनी है।”

बिज़ी फ़ड लेन के अलावा, बावली रोड और मेन बाजार रोड से पतली गलियां निकलती हैं जो बस्ती के पुराने हिस्सों में जाती हैं। लगभग 700 साल पुरानी यह बस्ती मस्जिदों और सल्तनत काल के पुराने घरों से भरी हुई है। ज़्यादातर रहने वाले मजदूर वर्ग के हैं जो निज़ामुद्दीन दरगाह के आस-पास खाने की जगहों और दुकानों में काम करते हैं। सेहत के लिए लोग कुछ तीन जनरल फिजिशियन क्लीनिक, दो यूनानी क्लीनिक, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर/आरोग्य मंदिर और एक MCD पॉलीक्लिनिक पर निर्भर हैं।

सकीना मस्जिद के पास क्लिनिक चलाने वाले जनरल फिजिशियन डॉ. सलीम निज़ामी ने कहा कि हाल के दिनों में उनके OPD में ज्यादा मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ दिनों से, बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है।”

“यहां हवा की क्वालिटी खराब है क्योंकि आस-पास के खाने की दुकानें कोयले पर खाना बनाती हैं, जबकि आसपास के इलाकों का प्रदूषण बस्ती में जमा हो जाता है। मेरे ज्यादातर मरीज बुज़ुर्ग और बच्चे हैं जो नेबुलाइज़ेशन के लिए सुबह और शाम क्लिनिक में लाइन में लगते हैं।”

इसके अलावा बस्ती के पास क्लिनिक चलाने वाले कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉ. हम्माद अहमद ने भी डॉ. सलीम की बात दोहराई। उन्होंने कहा “बच्चे खांसी, जुकाम, सांस लेने में आवाज और तेज सांस की समस्या के साथ आ रहे हैं। कुछ को कंजेशन के कारण दूध पीने में भी दिक्कत होती है या उल्टी होती है।

ज्यादातर को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। हम आमतौर पर सलाइन नेजल स्प्रे और स्टीम लेने की सलाह देते हैं और माता-पिता को सलाह देते हैं कि वे बच्चों को घर के अंदर रखें और इस तरह के लक्षण वाले लोगों से दूर रखें। जिन बच्चों को घरघराहट हो रही है, उन्हें नेबुलाइज़ेशन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी जरूरत पड़ी है।”

‘यह कयामत जैसा लगता है’

किराने की दुकान चलाने वाले इबरार खान ने कहा कि उनकी 12 साल की बेटी पिछले हफ़्ते प्रदूषण की वजह से बहुत बीमार रही है। वह न तो खा पाती है, न सो पाती है। वह इतनी बीमार पहले कभी नहीं पड़ी। वे आगे कहते हैं “डॉक्टर ने उसे दवाइयां और नेबुलाइजेशन दिया और उसे अच्छी धूप लेने को कहा लेकिन हमारा घर बहुत भीड़भाड़ वाला है, इसलिए धूप अंदर नहीं आती।”

बावली गेट के पास एक मस्जिद के पास एक अंधेरी- पतली गली में समीरा नूर और नूरी खातून अपने घरों से सावधानी से नीचे उतर रही थीं। खुरदुरे कंक्रीट की बनी सीढ़ियां करीब एक फुट चौड़ी थीं और स्टील की रेलिंग टूटी हुई थी, उन दोनों के हाथ में एक-एक बच्चा था।

समीरा ने अपनी बेटी की नाक पोंछते हुए कहा, “मेरी बेटी एक साल की है। ऐसे तो उसकी सेहत अच्छी रहती थी, मगर कुछ दिनों से नज़ला ज़ुकाम बढ़ गया है।” 28 साल की समीरा के दो बच्चे हैं और वह जंगपुरा में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती है, जिससे उसे हर महीने 6,000 रुपये मिलते हैं। वे आगे कहती हैं, “मैं सिर्फ़ दो घरों में काम कर सकती हूं क्योंकि मुझे बच्चों और घर दोनों की देखभाल करनी होती है।”

वहीं उनकी पड़ोसी नूरी एक गृहिणी हैं। उनके पति बस्ती में एक दर्जी की दुकान पर काम करते हैं। नूरी ने कहा, “यह प्रदूषण हमारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, वे बहुत सुस्त हो गए हैं।” “मेरा दूसरा बच्चा तीन साल का है और उसका बाहर खेलने जाने का मन नहीं करता। पहले धूल और स्मॉग सुबह और शाम को आता था। अब यह पूरे दिन रहता है। ऐसा लगता है जैसे कयामत आ गई हो।”

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