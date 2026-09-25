बुधवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हिंदू कॉलेज की छात्रा को कार में खिंचने का प्रयास हुआ था। शुक्रवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी कि जिस कार में छात्रा को खिंचने का प्रयास हुआ था, वह सफेद रंग की सफारी थी। इस कार को सीज कर लिया गया है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस कार पर कुल 44000 रुपये के चालान हैं। इनमें से ज्यादातर चालान ओवर स्पीडिंग के हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ओवर स्पीडिंग की वजह से इस कार का 13 सितंबर को भी चालान किया गया था।

Delhi | Mukherjee Nagar eve-teasing incident | The white Safari car, invovled in the incident, seized by the Delhi Police reportedly has outstanding traffic fines totaling ₹44,000. Most of the fines are for speeding. A speeding challan was also issued for the car on September… — ANI (@ANI) September 25, 2026

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे मुखर्जी नगर में हकीकत पार्क के पास हुई।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में MA प्रथम वर्ष की छात्रा ने कहा कि वह और उसकी सहेली पैदल जा रही थीं, तभी एक सफेद कार उनके पास आई और अंदर बैठे लोगों ने उन पर कथित तौर पर फब्तियां कसीं।

पीड़िता ने दावा किया कि जब उन्होंने विरोध किया, तो व्यक्तियों ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और बाद में उनका पीछा किया। छात्रा ने आरोप लगाया कि जब वह और उसकी सहेली घटना की वीडियो बनाने के लिए रुकीं, तो वे लोग भी रुके और उन्हें कार में खींचने का प्रयास किया।

शिकायत दर्ज करवाने के लिए लगाए कई थानों के चक्कर?

उसने दावा किया कि जब उसकी सहेली ने वाहन की रिकॉर्डिंग शुरू की तो वे लोग भाग गए। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसने और उसकी सहेली ने शिकायत दर्ज कराने के लिए लगभग चार घंटे तक तीन अलग-अलग थानों के चक्कर लगाए और दावा किया कि उन्हें शुरू में बताया गया था कि घटना संबंधित थानों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और बाद में उनकी शिकायत दर्ज हुई।

पुलिस ने कहा कि वे छात्रा के इस आरोप की भी जांच कर रहे हैं कि मामला दर्ज होने से पहले उसने कई थानों के चक्कर लगाए। पुलिस ने बताया कि कार चालक की पहचान नमन के तौर पर हुई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है और घटना के वक्त उसके साथ दो-तीन अन्य लोग भी शामिल थे।

किन धाराओं में दर्ज किया गया मामला?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुखर्जी नगर थाने में BNS की धाराओं 78 (पीछा करना), 79 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) और 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बीच, इलाके के निवासी अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि घटना के बाद पुलिसकर्मी उनके यहां लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर ले गए।

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