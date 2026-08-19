दिल्ली के टिकरी कलां में एक सीएनजी स्टेशन पर एक ट्रक में धमाके की वजह से एक युवक की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हैं। धमाके की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पहुंचीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस सीएनजी स्टेशन पर धमाका हुआ, वह टीकरी कलां मेट्रो स्टेशन के बेहद नजदीक है। इस धमाके में जान गंवाने वाला युवक मनीष (25 साल) पश्चिमी दिल्ली की बाबा हरिदास कॉलोनी का रहने वाला था।

News Alert! One killed, five injured after gas cylinder of truck explodes at CNG station in outer Delhi's Tikri Kalan: Police pic.twitter.com/B6eDUbmicC — Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026

बाहरी दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि धमाके में घायल हुए लोगों की हालत नाजुक है। उन्होंने बताया कि मृतक मनीष धमाके के समय वह ट्रक में गैस भर रहा था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक के आसपास खड़े पांच लोग धमाके में घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

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