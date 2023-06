Delhi News: अगले 50 दिनों तक बंद रहेगा ये फ्लाई ओवर, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

सलाह में कहा गया है कि सड़क पर ट्रैफिक ओवरलोड हो सकती है। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों आदि की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने निकलने की योजना पहले से बना लें।

दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि परेशानी से बचने के लिए दूसरे रास्तों को अपनाएं। (फाइल फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

