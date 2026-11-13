NDMC Anupam Colony Delhi: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने गुरुवार को चाणक्य रेल एंक्लेव को दसवीं अनुपम कालोनी घोषित किया। इससे पहले जून 2026 में कापरनिकस मार्ग स्थित सांगली अपार्टमेंट और गोल्फ लिंक्स को अनुपम कालोनी का दर्जा दिया गया था।

सांगली अपार्टमेंट में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था इस पहल की एक मिसाल है। यहां निजी सुरक्षाकर्मी फ्लैटों से कूड़ा एकत्र करते हैं और परिसर में निर्धारित स्थान पर ले जाकर गीले और सूखे कचरे को अलग करते हैं। रसोई से निकलने वाले गीले कचरे से 45 दिनों में जैविक खाद बनाई जाती है, जबकि सूखे कचरे, खासकर प्लास्टिक से पार्कों में इस्तेमाल होने वाली बेंच और कुर्सियां तैयार की जाती हैं।

अनुपम कालोनी के लिए क्या है पात्रताएं

एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी के मुताबिक, अनुपम कालोनी की अवधारणा के तहत 100 फीसद कचरा पृथक्करण अनिवार्य है। साथ ही, परिसर के भीतर ही कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे आवासीय क्षेत्र खाद के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

निजी सफाई कर्मी उठाते हैं सारा कचरा

सांगली अपार्टमेंट में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। यहां अधिकारियों के लिए 100 और उनके सहायकों के लिए इतने ही फ्लैट हैं। फिलहाल करीब 150 परिवार रह रहे हैं। परिसर की देखभाल करने वाले राजेश कुमार ने बताया कि निजी सफाईकर्मी घरों से कचरा उठाते हैं।

NDMC के अनुसार जून 2025 से नवंबर 2026 तक चाणक्यपुरी (डी-1, डी-2 एवं सत्य सदन आफिसर्स फ्लैट्स), भारती नगर, आराधना (बर्मा शेल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड), बापू धाम, न्यू मोती बाग, काका नगर, जोर बाग, सांगली अपार्टमेंट्स, गोल्फ लिंक्स और चाणक्य रेल एंक्लेव सहित दस आवासीय क्षेत्रों को अनुपम कालोनी घोषित किया जा चुका है।

सेंट्रल पार्क में लगाए गए हैं संयंत्र

इसका इस्तेमाल परिसर के पेड़-पौधों में किया जाता है। उन्होंने बताया कि कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में भी ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं, जहां इनर सर्कल के रेस्तरां और होटलों से निकलने वाले गीले कचरे का निस्तारण होता है।

आइपीसीए ने राजधानी में कुल 15 स्थानों पर संयंत्र स्थापित किए हैं, जहां करीब 1000 किलो जैविक खाद तैयार होती है।

एनडीएमसी के अनुसार, जून 2025 से नवंबर 2026 तक चाणक्यपुरी (डी-1, डी-2 एवं सत्य सदन आफिसर्स फ्लैट्स), भारती नगर, आराधना (बर्मा शेल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड), बापू धाम, न्यू मोती बाग, काका नगर, जोर बाग, सांगली अपार्टमेंट्स, गोल्फ लिंक्स और चाणक्य रेल एंक्लेव सहित दस आवासीय क्षेत्रों को अनुपम कालोनी घोषित किया जा चुका है।

स्थापित किए अनुकरणीय मानक

पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को चाणक्यपुरी स्थित चाणक्य रेल एंक्लेव को दसवीं अनुपम कालोनी घोषित की। उन्होंने कहा कि कहा कि जब किसी कालोनी के नाम के साथ अनुपम शब्द जुड़ता है, तो इसका अर्थ है कि उस कालोनी ने एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है।