भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 30 मार्च तक लगातार बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 29 मार्च के लिए ‘पीली चेतावनी’ जारी की है। उस दिन तेज हवाओं के साथ गरज और बिजली चमकने के कई दौर की बारिश होने की संभावना है। इसके पीछे कारण 28 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ बताया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च को पूरे दिन दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहे। शाम के समय हवाओं की रफ्तार 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि बाहरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 34.8 और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया। रिज क्षेत्र में अधिकतम तापमान 35.5 और आयानगर में 35.0 डिग्री रहा।

मुंगेशपुर में न्यूनतम तापमान सर्वाधिक 23.7 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि 27-28 मार्च को गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। हवाओं की गति 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन कई बार 40 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 29 मार्च को पूरे दिन कई दौर की बारिश की संभावना है। हवाओं की रफ्तार इस दिन 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। 29 मार्च को अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के प्रभाव से 30 मार्च को अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की कमी आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है।

ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी बदलेगा मौसम

ग्रेटर नोएडा में 27 मार्च को अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम 17 डिग्री के आसपास रहेगा, आर्द्रता 40% से 70% तक और हल्की बारिश की संभावना है। 28 मार्च को अधिकतम 34 डिग्री व न्यूनतम 18 डिग्री रहेगा। गाजियाबाद में 27 मार्च को अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 28 मार्च को अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री के साथ आसमान ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है।

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देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर पटना और कोलकाता तक कई जगहों पर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवाएं तेज चल रही हैं और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। पूरी खबर पढ़ें…