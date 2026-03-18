पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रील बनाने के चक्कर में एक युवक को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। पुलिस ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 28 साल के पवन कुमार की खुद की पिस्तौल से सीने पर गोली लगने से मौत हो गई। उस समय उसका चचेरा भाई हिमांशु भी मौके पर मौजूद था।

पुलिस के अनुसार पिस्तौल हिमांशु के नाम से लाइसेंसी थी। पुलिस इस मामले में कई अन्य बिंदुओं से जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जांच के दायरे में यह बात आई है कि पवन ने रील बनाते समय गलती से पिस्तौल अपने सीने पर चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। यह रील उसके रिश्ते के भाई हिमांशु रिकॉर्ड कर रहा था।

पुलिस के मुताबिक दल्लुपुरा गांव का निवासी पवन प्रापर्टी डीलर था और उसने पहली बार हिमांशु की लाइसेंसी पिस्तौल को पकड़ी थी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पवन कुमार को सीने के बाई ओर गोली लगी थी और उसे अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन, पिस्तौल और दस कारतूस जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य भी एकत्रित कर लिए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में न्यू अशोक नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या कहता है कानून?

भारत में शस्त्र अधिनियम (Arms Act, 1959) और उसके हालिया संशोधनों के तहत, रील बनाने या प्रदर्शन करने के लिए हथियार का लापरवाही से उपयोग करना एक गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया के लिए हथियार का प्रदर्शन करता है जिससे किसी की जान को खतरा हो, तो धारा 25 (9) के तहत उसे 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इसके अलावा, हथियार का लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति के लिए वैध होता है जिसके नाम पर वह जारी किया गया है; किसी अन्य व्यक्ति को लोडेड हथियार सौंपना लाइसेंस की शर्तों का सीधा उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ धारा 30 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस विशिष्ट मामले में, चूंकि लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसलिए पुलिस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) के तहत भी जांच कर रही है। यदि यह साबित होता है कि हथियार के मालिक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, तो उसे 5 साल तक की कैद और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

प्रशासन लगातार यह चेतावनी देता रहा है कि लाइसेंसी हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि मनोरंजन या सोशल मीडिया रील बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी गतिविधियां न केवल जानलेवा हैं बल्कि अपराधी को लंबे समय के लिए जेल भी पहुँचा सकती हैं।

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