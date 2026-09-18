Delhi News: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके से एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोपियों ने कुकृत्य के बाद चाकू से गोदकर युवती की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर खेत में फेंक दिया। खेत में आवारा कुत्तों ने उसके शव को बुरी तरह नोच खाया, जिसके चलते पुलिस को उसके शव के जेंडर तक की पहचान करने में मुश्किलें आईं।

दिल्ली पुलिस ने इस जघन्य अपराध के सिलसिले में चार लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक वयस्क और तीन नाबालिग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कुशक रोड पर स्थित जयपाल राणा के खेत के पास एक सड़-गल चुका शव बरामद हुआ है।

पुलिस भी शव की हालत देखकर कांप गई

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग के शव की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि शुरुआत में उसकी पहचान और जेंडर का पता लगा पाना भी मुमकिन नहीं था। शव के कई हिस्सों को आवारा कुत्तों ने खा लिया था और पीड़िता का एक हाथ धड़ से अलग पड़ा मिला था। मामले की जांच में सामने आया कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे। घटना के समय लड़की आरोपियों के साथ एक टेम्पो में सफर कर रही थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने टेम्पो के अंदर ही लड़की के साथ शराब पी। इसके बाद उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और शव को सुनसान खेत में फेंक कर फरार हो गए।

घरवालों को नहीं थी बच्ची की चिंता

इस मामले में एक हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई कि लड़की के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी। पूछताछ के दौरान परिजनों ने पुलिस को बताया कि लड़की अक्सर बिना बताए घर से चली जाती थी और कुछ दिनों बाद खुद ही लौट आती थी, इसलिए उन्होंने इस बार भी पुलिस से संपर्क नहीं किया।

पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ केस?

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस टीमों ने आसपास के इलाकों के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है।

सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को घटना के समय के आसपास एक संदिग्ध टेम्पो घूमता हुआ दिखाई दिया लेकिन अधेरा काफी ज्यादा था। इसके चलते उसका नंबर साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग लोकेशन के कैमरों के जरिए उसके रूट को ट्रैक किया।

आरोपियों की धरपकड़

15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार उस संदिग्ध टेम्पो को ढूंढ निकाला। इसके बाद उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। चालक से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म में शामिल चारों आरोपियों को पकड़ लिया। बालिग आरोपी की पहचान खड्डा कॉलोनी निवासी शिवम उर्फ सुदामा उर्फ चूचू के रूप में हुई है, जबकि बाकी तीन आरोपी नाबालिग हैं जिनकी उम्र 16 और 17 साल है।

हथियार और टेम्पो बरामद, जांच जारी

पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो चाकू, घटना के समय पहने गए कपड़े और संदिग्ध टेम्पो को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने, सभी आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका तय करने और फॉरेंसिक व तकनीकी साक्ष्यों को वेरिफाई करने में जुटी हुई है।