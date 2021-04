अनाज मंडी में निरीक्षण को पहुंचे केजरीवाल के मंत्री ने कर दी सवालों की बौछार, तो सीट छोड़ भागने लगे अधिकारी! देखें- VIDEO

केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों पर विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय फसल खरीद की जानकारी लेने नरेला मंडी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। यहां उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी से किसानों की समस्याओं पर सवालों की बौछार कर दी। आलम यह हो गया कि राय के सवालों से बचने के लिए अधिकारी अपनी कुर्सी तक छोड़कर जाने लगा।

MSP पर खरीद न होने का लगाया आरोप: गोपाल राय ने इस घटना पर ट्वीट कर कहा, “नरेला अनाज मंडी के निरीक्षण में पाया कि वहां पर किसानों की गेहूं की खरीद के लिए एफ.सी.आई. के द्वारा कोई काउंटर नहीं लगाया गया है। जिसके कारण किसानों को काफी समस्या हो रही है और उन्हें MSP नहीं मिल रही है।” राय के नरेला मंडी दौरे का एक वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी ट्वीट किया। इसमें वे एफसीआई अधिकारी की क्लास लेते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में क्या पूछ रहे हैं गोपाल राय?: गोपाल राय मंडी में आपने ये मंडी खरीद के लिए बनाई थी। एफसीआई को यहां मंडी खोलने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हो हमने वहां खोली है, किसान वहां जा रहा है तो उसकी खरीद नहीं कर रहे हो। कह रहे हो कि साइन करा कर लो। जब अधिकारी ने कहा कि वे कृषि कानून के नियमों के तहत काम कर रहे हैं, तो राय बोले कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं या किसानों को प्रताड़ित करने के लिए बनाए गए हैं। सुविधा कहां मिल रही है?

#WATCH | Delhi Agriculture Minister Gopal Rai entered into an argument with an officer of Food Corporation of India (FCI) at wholesale grain market in Narela yesterday over establishment of an FCI counter for wheat procurement at the market. pic.twitter.com/8cHY7vWJUh

— ANI (@ANI) April 9, 2021