छठ के बाद दिल्ली लौटने वालों के लिए राहत भरी खबर है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने कहा कि छठ पूजा के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौटने वाले यात्रियों की सुविधा और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले लोगों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए 18 से 22 नवंबर तक मेट्रो सेवाएं सुबह जल्दी शुरू की जाएंगी।

दिल्ली मेट्रो ने आगे बताया कि इन पांच दिनों के दौरान आनंद विहार से ब्लू और पिंक लाइन और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह पांच बजकर 15 मिनट से उपलब्ध होंगी।

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और कहां-कहां जल्दी चलेंगी ट्रेनें-

मेट्रो ने यह भी बताया कि राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन सहित अन्य लाइनों से संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएंगी।

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छठ पूजा के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों के दिल्ली लौटने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया। दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए टर्मिनल स्टेशनों से सुबह छह बजे के बजाय चार बजकर 30 मिनट से ही मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी थीं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि वह विशेष अवसरों पर यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करता है।

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…