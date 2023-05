Delhi Metro में होगा बड़ा बदलाव! अब धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे टोकन, यात्रियों को मिलेंगे ऐसे टिकट

DMRC अब नोएडा मेट्रो की तरह क्यू आर कोड बेस्ड पेपर टिकट्स की शुरुआत करने जा रही है।

Delhi Metro में अब जल्द ही क्यू आर कोड बेस्ड पेपर टिकट दिखाई देंगे (Image- Twitter/OfficialDMRC)

Delhi Metro QR Code Paper Tickets: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब जल्द ही बड़ा बदलाव दिखाई देगा। डीएमआरसी ने कहा कि है कि वो धीरे-धीरे टोकन सिस्टम को समाप्त कर देगी। डीएमआरसी ने सोमवार को कहा कि अब दिल्ली मेट्रो के यात्री सभी मेट्रो लाइनों पर QR कोड बेस्ड पेपर टिकट खरीद सकेंगे। डीएमआरसी ने अपने इस कदम को अधिक ट्रांसपेरेंट और मानवीय हस्तक्षेप-मुक्त सिस्टम की ओर एक कदम बताया है। वर्तमान में टोकन के अलावा मेट्रो यात्री स्टेशन काउंटर पर QR कोड बेस्ड पेपर टिकट भी खरीद सकेंगे। डीएमआरसी के एक सीनियर अधिकारी ने सोमवार को बताया कि डीएमआरसी ने अपने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स (AFC Gates) और टोकन या कस्टमर केयर काउंटर्स को नया फीचर सपोर्ट करने के लिए अपग्रेड किया है। डीएमआरसी ने बताया कि शुरुआत में हर स्टेशन पर दो एएफसी गेट्स (एक एंटी और एक एग्जिट) अपग्रेड किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि मई के अंत तक डीएमआरसी मोबाइड बेस्ड क्यू आर टिकट्स शुरू करने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि क्यूआर-आधारित पेपर टिकटों के वितरण के लिए टिकट वेंडिंग मशीनों को अपग्रेड करने के साथ-साथ इस साल जून के अंत तक पूरे नेटवर्क में एएफसी गेट्स को क्यूआर कोड के अनुरूप बनाने का भी लक्ष्य रखा है। Also Read यात्रियों को छोड़िये अब मेट्रो का स्टाफ भी करने लगा डांस! तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो बता दें कि दिल्ली मेट्रो दिसंबर 2022 में दिल्ली में शुरू हुई मेट्रो का इस समय 391 किमी का नेटवर्क है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेट्रो के 286 मेट्रो स्टेशन है। वर्तमान में मोबाइल बेस्ड क्यूआर टिकट्स सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर उपलब्ध हैं। अधिकारियों ने बताया कि यात्री सिर्फ उसी स्टेशन से एंट्री कर सकेंगे जहां से क्यूआर टिकट इशू किया जाएगा, अन्य किसी स्टेशन से नहीं। डीएमआरसी ने कहा कि क्यूआर टिकट जारी होने के बाद 60 मिनट के अंदर मेट्रो सिस्टम में एंट्री करनी ही होगी। ऐसा न करने पर यात्री का टिकट इनवैलिड हो जाएगा। फिलहाल के लिए क्यूआर कोड बेस्ड पेपर टिकट सिर्प दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने की इजाजत देगा। अगर यात्री बीच के किसी स्टेशन से बाहर निकलना चाहता है तो उसे गंतव्य स्टेशन से पहले एएफसी गेट टिकट से नहीं खुलेंगे। ऐसे मामलों में यात्री को एक मुफ्त एग्जिट टिकट जारी किया जाएगा और पुराने क्यूआर बेस्ड पेपर टिकट ग्राहक सेवा ऑपरेटर द्वारा रख लिया जाएगा। डीएमआरसी ने बताया कि क्यूआर पेपर टिकट की कोई भी फोटो या कॉपी वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसी फोटो या इसकी कॉपी वाले यात्रियों को “बिना वैध टिकट” माना जाएगा।

