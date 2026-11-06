दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) दिवाली के दिन तीन मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सुबह सामान्य समय से एक घंटा पहले शुरू करेगा और आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे चलेगी। डीएमआरसी ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में अपने नाते रिश्तेदारों के वहां जाने वाले लोगों को सुविधा देने के मकसद से यह कदम उठाया है।

डीएमआरसी ने एक बयान में बताया है कि पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर रविवार को सामान्यतः सुबह सात बजे शुरू होने वाली मेट्रो सेवाएं सुबह छह बजे संबंधित टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होंगी।

ये सेवाएं पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार), मैजेंटा लाइन (बॉटनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क-दीपाली चौक) तथा ग्रे लाइन (द्वारका-ककरोला- ढांसा बस स्टैंड) पर उपलब्ध होंगी।

रात 10 बजे रवाना होगी आखिरी ट्रेन

डीएमआरसी ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी मेट्रो लाइनों पर आखिरी ट्रेन संबंधित टर्मिनल स्टेशनों से रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे रवाना होगी।

डीएमआरसी ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाने और आगे की जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने की सलाह दी है।

मेट्रो में यात्रियों की संख्या में आया उछाल

दिल्ली में राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड पुराने और नॉन-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर रोक लगने के बाद बीते सोमवार को मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़कर 80.54 लाख हो गई। यह पिछले सोमवार के मुकाबले 8.3 लाख अधिक है और तब यात्रियों की संख्या 72.24 लाख थी। यह ताजा आंकड़ा डीएमआरसी के अब तक के एक दिन के सबसे अधिक यात्री रिकॉर्ड (82.44 लाख) के करीब है। यह रिकॉर्ड इस साल सितंबर में बना था, जब दिल्ली परिवहन निगम के बस ड्राइवरों ने हड़ताल की थी।

सोमवार को कुल यात्रियों में से आधे से अधिक यात्री येलो और ब्लू लाइन से सफर करने वाले थे। समयपुर बादली को गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर से जोड़ने वाली येलो लाइन पर 21.27 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो कुल यात्रियों का 26.4% है।

द्वारका को नोएडा और वैशाली से जोड़ने वाली ब्लू लाइन की दोनों लाइनों पर कुल 21.23 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो कुल यात्रियों का 26.4% है। इसके अलावा, पिंक लाइन की हिस्सेदारी 11% रही जबकि रेड लाइन की 10.9% और वायलेट लाइन की 10.2% रही।