Republic Day Parade देखने का है प्लान? दिल्ली मेट्रो कराएगी फ्री सवारी, जानिए 26 जनवरी को कैसे लेना है फायदा

Delhi Metro Timings on Republic Day: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो सुबह साढ़े चार बजे से सुबह 8 बजे तक फ्री कूपन देगी।

Delhi Metro on Republic Day: गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने जा रहे लोगों को दिल्ली मेट्रो फ्री टिकट देगी (File Photo- Express/Praveen Khanna)

