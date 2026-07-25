नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर शुक्रवार देर रात को जानकारी दी कि शनिवार को भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।
- लोक कल्याण मार्ग
- राजीव चौक
- पटेल चौक
- रामकृष्ण आश्रम मार्ग
- बाराखंभा रोड
- सुप्रीम कोर्ट
- सेवा तीर्थ
- जनपथ
- मंडी हाउस
- सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
- ITO
- दिल्ली गेट
- इंद्रप्रस्थ
- खान मार्केट
- जोर बाग
- शिवाजी स्टेडियम
- झंडेवालान
- नई दिल्ली
मेट्रो स्टेशन के बंद होने की वजह से कामकाजी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डीएमआरसी ने बताया है कि शनिवार सुबह साढ़े सात बजे से अगले आदेश तक ये सभी स्टेशन यात्रियों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
भारी पुलिस बल तैनात
सीजेपी के प्रदर्शन की वजह से जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रहे प्रदर्शनों में काफी भीड़ उमड़ रही है जिसे देखते हुए प्रशासन ने सेंट्रल दिल्ली में आने वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी सीजेपी
सीजेपी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉर्थ कैंपस में शुक्रवार को सैकड़ों छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। सीजेपी की ‘संसद चलो’ रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की ओर से आयोजित इस मार्च में छात्रों ने पुलिस के लाठीचार्ज, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के खिलाफ नारेबाजी की।
आइसा ने आरोप लगाया कि प्रशासन डरा-धमकाकर छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस की कार्रवाई और प्रशासनिक कदम इस आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे।
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कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाने और नीट पेपर लीक के मामले में जवाबदेही तय किए जाने की मांग की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।