Delhi MCD Mayor Election: AAP मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी, सुनवाई से ठीक पहले क्यों उठाया कदम?

Delhi MCD Mayor Election: एमसीडी के मेयर पद को लेकर 6 फरवरी को चुनाव किया जाएगा।

MCD Mayor Election: मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली गई है। (File Photo- Express/Premnath Pandey)

Delhi MCD Mayor Election: दिल्ली एमसीडी (Delhi MCD) के मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपनी याचिका वापस ले ली है। याचिका में शैली ओबेरॉय ने समयबद्ध तरीके से मेयर चुनाव कराने की मांग की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी को सदन की बैठक तय की है। इसके बाद याचिका वापस ले ली गई है। सुनवाई के लिए राजी हुआ था सुप्रीम कोर्ट 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में शैली ओबेरॉय की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने 3 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की थी। इससे पहले उपराज्यपाल विनय सक्सेना (Viany Saxena) ने 6 फरवरी को सदन की बैठक बुला ली है। इसमें मेयर पद को लेकर चुनाव किया जाएगा। उपराज्यपाल के फैसले के बाद याचिका वापस ले ली गई है। मेयर पद के साथ ही डिप्टी मेयर और 6 स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव भी उसी दिन किया जाएगा। बता दें कि 24 जनवरी को सभी निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी की ओर से शपथ ग्रहण पूरा कर लिया था। इसके बाद हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई। मेयर पद का चुनाव टलने के बाद आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम इस मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गया था।

