दिल्ली नगर निगम के सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान हंगामा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मेयर प्रवेश वाही का माइक्रोफोन तक छीनने की कोशिश की गई। यह हंगामा AAP और कांग्रेस के पार्षदों के बीच बहस से शुरू हुआ। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता नाज़िया दानिश और AAP पार्षद शगुफ़्ता ज़ुबैर चौधरी के बीच उनके इलाके के विकास और फंड के बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर बहस हुई।

AAP-कांग्रेस पार्षदों के बीच हंगामा

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुताबिक दानिश ने कथित तौर पर शगुफ्ता जुबैर चौधरी के खिलाफ गाली-गलौज की और पर्सनल बातें कहीं, जिन्होंने अपने इलाके के लोगों के अधिकारों की रक्षा और विकास पक्का करने के लिए फंड की मांग की थी। इस बहस के बाद AAP पार्षद पोडियम पर चढ़ गए और मेयर का माइक्रोफ़ोन छीनकर तोड़ दिया। उन्होंने हाउस के अंदर मेयर प्रवेश वाही और कांग्रेस नेता नाजिया दानिश से माफी मांगने की भी मांग की।

AAP ने BJP की अगुवाई वाली MCD पर उन पार्षदों को चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया जो जनता की शिकायतें उठाते हैं और अपने इलाकों के लिए विकास फंड की मांग करते हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि लोगों के अधिकारों और विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय एमसीडी चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से कमेटी मीटिंग के दौरान भारी हंगामा हुआ, जिससे पार्षदों के बीच तनाव बढ़ने से कार्यवाही में रुकावट आई।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेयर की कुर्सी के पास चाय फेंके जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि इसके बाद महापौर ने सदन का एजेंडा पास कराया और बैठक स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है।

AAP ने बीजेपी पर लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी दिल्ली के X पोस्ट पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा गया, “MCD सदन बैठक में भाजपा से अपने क्षेत्र की जनता के हक़ और विकास के लिए फंड मांगने वालीं AAP पार्षद शगुफ़्ता जुबैर चौधरी को निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा शासित MCD के इशारे पर कांग्रेस नेता नाजिया दानिश ने AAP पार्षद शगुफ़्ता जुबैर चौधरी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हैं। हमारी मांग है कि बैठक में आज इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर भाजपा मेयर प्रवेश वाही और कांग्रेस नेता नाजिया दानिश सदन में माफ़ी मांगें। जब AAP पार्षद जनता के हक़ की आवाज़ उठाते हैं, तो भाजपा शासित एमसीडी को जवाब देना चाहिए, आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।”

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