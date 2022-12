Delhi MCD Election 2022 Result: कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी, शुरुआती रुझानों में AAP-BJP के बीच कड़ी टक्कर

Delhi Nagar Nigam Election Result 2022 News Updates in Hindi: मतगणना के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 20 कंपनियां और 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को केंद्रों पर तैनात किया गया है।

दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 के नतीजे: दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में मतगणना जारी (Photo Source- ANI)