Delhi MCD Election: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा- पहली ऐसी सरकार जिसने शिक्षा से ज्यादा शराब के ठेकों पर दिया ध्यान

Arvind Kejriwal reply to BJP: अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, “अगर गंदी गाली-गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए तो इनको(भाजपा) वोट दे देना।

दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर(फोटो सोर्स: ट्विटर/@BJP4Delhi)।

