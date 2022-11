Delhi MCD Election 2022: अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले को बीजेपी ने दिया टिकट, रमेश नगर वार्ड से बनाया प्रत्याशी

MCD Election 2022: सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले को बीजेपी ने रमेश नगर वार्ड से टिकट दिया है।

BJP ने MCD चुनाव में प्रदीप तिवारी को उतारा (Photo Source- Indian Express)

