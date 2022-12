Delhi Mayor बनीं आप की शेली ओबरॉय तो बनेगा यह र‍िकॉर्ड! 16,023 करोड़ का MCD बजट, पर शेली को म‍िलेंगे केवल चार महीने

Delhi MCD Mayor: दिल्ली नगर आयुक्त ज्ञानेश भारती ने एमसीडी के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 16,023 करोड़ रुपये के बजटीय प्रस्ताव पेश किया।

आप ने दिल्ली एमसीडी मेयर पद के लिए डॉक्टर शैली ओबेरॉय को उम्मीदवार बनाया है(फोटो सोर्स: Express)।

