दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में महापौर, उप महापौर और प्रमुख समितियों के चुनाव जल्द होने की संभावना है। यह प्रक्रिया अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। खास तौर पर स्थायी समिति में तीन रिक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव भी इसी अवधि में संभावित हैं। पिछले साल, आम आदमी पार्टी (आप) ने महापौर चुनाव से दूरी बनाए रखी थी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निर्विरोध जीत गई।

दिल्ली में महापौर का पद ‘रोटेशन’ (बारी-बारी) प्रणाली के अनुसार पांच एक-वर्षीय कार्यकालों में बंटा है, जिसमें पहला वर्ष महिलाओं, दूसरा सामान्य वर्ग, तीसरा आरक्षित वर्ग और अंतिम दो वर्ष पुनः सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में नया महापौर निर्वाचित होता है।

पिछले वर्ष, बीजेपी ने दो साल के अंतराल के बाद दिल्ली नगर निगम पर फिर से अपना नियंत्रण कायम किया। इससे पहले हुए चुनावों में बार-बार व्यवधान देखा गया था, जहां ‘आप’ और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही।

इस वर्ष, महापौर को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल में कुल 249 पार्षद, दिल्ली विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक, सात लोकसभा सदस्य और तीन राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए 137 मतों की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में, भाजपा के पास 141 वोट हैं, जिसमें 123 पार्षद, सात लोकसभा सदस्य और 11 विधायक शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के पास 106 वोट हैं, जिनमें 100 पार्षद, तीन राज्यसभा सदस्य और तीन विधायक शामिल हैं। अन्य मतों में कांग्रेस के नौ, शिरोमणि अकाली दल के 15, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का एक और एक निर्दलीय उम्मीदवार के शामिल हैं।

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हिमाचल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे आरोपी को जमानत दी, जिस पर कथित तौर पर 16 साल की नाबालिग से शादी करने और उससे एक बच्चा पैदा करने का आरोप था। अदालत ने यह टिप्पणी की कि अगर आरोपी को हिरासत में रखा जाता है तो नाबालिग मां को बच्चे को अकेले पालना पड़ेगा, जिससे परिवार में दिक्कतें आएंगी और बच्चे को मानसिक आघात पहुंचेगा। पूरी खबर पढ़ें…