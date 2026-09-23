राजधानी की बढ़ती आबादी की आवासीय और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2047 (एमपीडी-2047) में अगले 20 वर्षों के लिए बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भविष्य की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 40 लाख नए किफायती आवास तैयार करने की योजना बनाई है। लेकिन राजधानी पहले से ही जमीन के घोर अभाव से जूझती आ रही है। ऐसे में लाखों सस्ते मकान या फ्लैट बनाने की योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बताया जाता है कि पिछले 69 वर्षों में डीडीए केवल चार लाख मकान ही मुहैया करा पाया है। ऐसे में अगले 20 वर्षों में इससे करीब दस गुना अधिक आवास तैयार करने का लक्ष्य अपने आप में बड़ी चुनौती है। मास्टर प्लान के जानकार और डीडीए बोर्ड केपूर्व सदस्य वीरेंद्र कसाना का कहना है कि किसी भी बड़े शहर की आवासीय और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान जरूरी है।
उनके मुताबिक, डीडीए के पास राजधानी दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में खाली जमीन सीमित है। द्वारका से आगे चलकर नजफगढ़ और दिचाऊं कलां क्षेत्र, बहादुरगढ़ से नजफगढ़ की ओर के इलाके को छोड़ दें तो कहीं खाली या पर्याप्त जमीन नहीं है और जब किसी आवासीय योजना को जमीन पर उतारा जाता है तो सबसे पहले वहां सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, परिवहन और दूसरी सभी जरूरतों को पूरा करने योजना तैयार की जाती है।
डीडीए की नरेला उप नगरी तैयार करने की योजना को करीब दो दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी वहां बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है। मास्टर प्लान लागू कर दिया गया लेकिन अभी तक राजधानी की बदहाल ड्रेनेज समस्या दूर करने के लिए कोई नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लाने की जरूरत महसूस नहीं की गई।
पूर्व डीडीए सदस्य ने दावा किया कि प्राधिकरण के गठन से अब तक करीब चार लाख मकान ही बनाए जा सके हैं। ऐसे में अगले दो दशकों में 40 लाख किफायती मकान तैयार करने का लक्ष्य डीडीए के लिए बड़ी चुनौती होगा। कसाना के मुताबिक, एमपीडी तैयार करने की प्रक्रिया में व्यापक चर्चा और विभिन्न पहलुओं पर विचार जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि 2021 से 2026 के बीच एमपीडी-2047 को लेकर पर्याप्त स्तर पर बैठक या चर्चा नहीं हुई।
डीडीए ऐसे करेगा जरूरतों को पूरा
डीडीए ने बताया कि मौजूदा इलाकों का पुनर्विकास करके लगभग सात लाख अतिरिक्त घर तैयार किए जा सकेंगे। ग्रुप हाउसिंग, डीडीए हाउसिंग, सरकारी आवास के तहत तैयार होने वाले घरों के लिए कम से कम 40,000 वर्ग मीटर की जरूरत को घटाकर 3,000 वर्ग मीटर किया गया। मेट्रो गलियारों के साथ ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) जोन में 18 लाख किफायती आवास तैयार किए जा सकेंगे।
एमपीडी-2047 समिति गठित करने के निर्देश
सूत्र बताते हैं कि मास्टर प्लान के प्रावधानों की व्याख्या और उन्हें लागू करने से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए एमपीडी-2047 समिति का गठन भी किया जाएगा। एमपीडी-2047 के प्रावधानों और उपायों को तेजी से लागू कराने को हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक भी हुई।