Fire In Delhi: पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके (Sadar Bazaar area in Old Delhi) में बड़ा टूटी चौक के पास गुरुवार (1 दिसंबर, 2022) शाम को भीषण आग लग गई, जिसमें दोपहिया सहित कई वाहन जलकर खाक हो गए। अग्निशमन विभाग ने एक बयान में कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की चार गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। अभी आग लगने के कारणों को पता नहीं चल सका है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

इससे पहले बुधवार को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बुधवार को कपड़े की एक दुकान में आग लग गई थी। इस घटना को लेकर दमकल अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि दमकल कर्मियों को दोपहर साढ़े दस बजे के करीब आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद दमकल की छह गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और दोपहर साढ़े ग्यारह बजे के आसपास आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी।

28 नवंबर को भी दिल्ली में लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी थी। इस फैक्ट्री में जूता-चप्पल बनते थे, इस आग की घटना से फैक्ट्री में काफी नुकसान हुआ था।

चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में लगी थी भीषण आग, एलजी ने किया था दौरा

कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में करीब 200 दुकानें जलकर खाक हो गईं। वहीं इस घटना को लेकर व्यापारियों ने दावा किया कि उन्हें 400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। यह आग इतनी जबरदस्त थी की दमकल कर्मियों कई दिन आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इस आग की वजह से इमारत में दरार भी आ गई थी।

इस घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दौरा भी किया था। इस घटना के बाद दिल्ली के बाजारों की संकरी गलियों लटकते तारों और अन्य दिक्कतों को रेखांकित किया गया था। अधिकारियों ने बाजारों की खस्ता हालत का मुद्दा भी उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में आग लगने की घटनाए बंद नही हो रही हैं।